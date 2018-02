Lá tem... O Aeroporto de Heathrow, em Londres, encontrou uma maneira tecnológica de transportar os passageiros do estacionamento para o Terminal 5, que tem mais de 300 mil m2. É o "pod car", um minicarro elétrico que leva, de graça, até quatro pessoas (com malas) e não tem motorista. Para operá-lo, é só entrar, clicar em qual área do terminal quer descer e seguir viagem.