Lá em casa Aos poucos, os postes cheio de fios estão desaparecendo das ruas. Este ao lado foi especialmente desenvolvido para iluminar e decorar com humor o interior de casas e apartamentos. O designer Chico Abrão criou 20 unidades com as mesmas características do convencional, É de cimento armado, ferragens e madeira, sobre uma chapa de ferro. O que muda é o tamanho, menor que o original. Tem 2 metros de altura. O "postão" é apenas uma das novidades que chegaram ao Coletivo Amor de Madre, um espaço de design utilitário com 23 artistas e marcas. Entre os destaques, uma espécie de benjamim para cabo USB com cinco entradas.