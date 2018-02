SÃO PAULO - Uma Kombi pegou fogo na altura do nº 880 da Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 1. O incêndio começou por volta das 9h45 e interditou a faixa central da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar não soube informar as causas do incêndio. O caso foi registrado no 23.ª DP (Perdizes).