Kevin Costner agrada em Bauru

O ritmo sereno, intermediando country e rock, quase se perdeu em meio ao som enlouquecido de milhares de fãs do ator e cantor Kevin Costner na madrugada de ontem em Bauru, no interior. E empolgou os fãs.

"Cheguei bem perto dele", emocionou-se a microempresária Julia Hecla Farah Ferrari, de 47 anos. "Estou achando o show dele ótimo, curtindo muito! Já o adoro como ator. Fui no camarim e tirei várias fotos."

Em meio a atrações de peso, como Caetano Veloso, o show da banda Kevin Costner and Modern West foi um dos mais aguardados do Festival SP Onlive, que reuniu 35 mil pessoas.

O vencedor dos Oscars de melhor diretor e melhor filme subiu ao palco com telões exibindo cenas de Dança com Lobos, Os Intocáveis e Guarda-Costas, entre outras produções. Dono de uma voz suave e contagiante, Costner garantiu aplausos por cerca de uma hora e meia de apresentação. Logo no início, cativou o público mandando beijos, acenando e se arriscando com um "boa noite" em português. Durante o show, agradeceu a presença de todos e se mostrou emocionado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo sem conhecer os hits, fãs retribuíram o carinho dançando e gritando "we love you" (nós te amamos). O ator agradeceu com a frase "I love Brazil" (Eu amo o Brasil).

O prefeito da cidade de Bauru, Rodrigo Agostinho, classificou a apresentação internacional como "fantástica" e destacou as vantagens de um festival como esse para a cidade. "A possibilidade de atrair gente de outras cidades e Estados é muito boa. Movimenta a economia e todo mundo sai ganhando."

Para o coordenador do festival, Luiz Ricardo Queiróz, a região de Bauru sofria de certa frustração por nunca ter tido uma atração internacional, o que motivou o convite para Costner. "Fizemos uma pesquisa na região e identificamos que, dentro do setor de entretenimento, o de música é o que apresentava maior interesse da população", disse, já prometendo outras edições - em maio, em São José do Rio Preto; em agosto, em Sorocaba.

No final do show, o astro agradeceu mais uma vez. Horas mais tarde, de dentro do carro, resumiu o show: "It was great!" (Foi ótimo!)"