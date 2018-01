Kassab visita novamente região do Jardim Romano

O prefeito Gilberto Kassab visitou por volta das 10 horas desta terça-feira, 12, duas comunidades no extremo da zona leste da cidade, na região de São Miguel Paulista, que foram atingidas por alagamentos.

O prefeito percorreu as ruas do Jardim São Martinho e da Vila Seabra, na região do Jardim Romano, por cerca de 50 minutos, para acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados pela prefeitura, além de conversar com os moradores.

Segundo a prefeitura, ele voltou a explicar à população local que o auxílio aluguel será pago até que as famílias tenham acesso a uma moradia definitiva.

Já foram cadastradas 2.313 famílias. Deste total, 280 foram transferidas para unidades da CDHU, e mais de 680 já optaram em receber o aluguel social.

A Prefeitura estima que dentro de dois anos as famílias tenham moradias definitivas. A Prefeitura já apresentou nove terrenos onde serão construídas 3.250 unidades habitacionais, localizados nas regiões da Penha, Itaquera, Guaianases e Itaim Paulista.