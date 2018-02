Kassab veta jet ski em 14 praias de represa

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) vetou o uso de jet ski em 14 das 18 praias da Represa do Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. As novas regras foram oficializadas em decreto publicado ontem no Diário Oficial da Cidade, oito meses após a Prefeitura de São Paulo e a Marinha assinarem um protocolo de intenções para regulamentar e fiscalizar as motos aquáticas.

O objetivo, segundo argumenta Kassab, é garantir condições seguras para quem frequenta as praias e toma banho nas represas. Em fins de semana e feriados, como ontem, há faixas de areia na região que chegam a receber 10 mil a 15 mil pessoas. É o caso das Praias do Sol e da Guarujapiranga, cujo utilização desde ontem é exclusiva para banhistas. A operação ou mesmo o acesso ao espelho d'água por embarcações e equipamentos voltados ao entretenimento está oficialmente proibida.

O decreto ainda definiu o uso misto de quatro praias - Ilha da Formiga, Rampa Pública, Parque Náutico e Golf Clube. Em todos os casos, no entanto, barcos e motos aquáticas estão liberados fora da área delimitada pelas boias de navegação instaladas tanto pela Prefeitura como pela Marinha. A regulamentação da prática esportiva em represas da capital - novas regras também serão estipuladas para a Billings - começou a ser trabalhada pela Prefeitura em março.

Fiscalização. No próximo verão, o aluguel de jet ski também será fiscalizado com mais rigor. Será preciso ter empresa aberta para poder oferecer o serviço nas praias de represa de São Paulo e será exigida habilitação específica dos clientes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fiscalização. As praias citadas no decreto estão localizadas em três subprefeituras: Capela do Socorro, Parelheiros e M'Boi Mirim. A responsabilidade sobre a fiscalização das novas normas - principal cobrança dos especialistas na área - será dividida entre representantes das administrações regionais e guardas-civis metropolitanos.