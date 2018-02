Kassab vai recorrer de decisão da Justiça A Prefeitura informou ontem que está levantando informações, por meio da Procuradoria-Geral do Município, para recorrer da decisão judicial que barrou a venda do quarteirão cultural do Itaim-Bibi, na zona sul da capital. A venda da área foi suspensa pelo juiz Adriano Marcos Laroca, da 8.ª Vara da Fazenda Pública, até o fim do processo de tombamento aberto no conselho estadual de patrimônio.