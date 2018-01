Kassab vai para a Prefeitura de metrô pela primeira vez

Também para comemorar a data, a administração municipal aumentou ontem a oferta de ônibus em 22% no pico da tarde, mas não houve balanço sobre o aumento do número de passageiros. Outra medida especial foi a implementação de "faixas solidárias" em vias como a Radial Leste, onde apenas carros com mais de um passageiro puderam circular. Mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não confirmou quantos carros utilizaram essas vias. No geral, dados também não finalizados, levando em conta apenas o pico da manhã, indicaram que os congestionamentos ficaram ontem 20% abaixo da média na cidade para o período da manhã.

Paralelamente às ações da Prefeitura, grupos de ciclistas organizaram pedaladas em vários locais, incluindo as Praças da Liberdade, no centro, e do Ciclista, na Avenida Paulista. /B.R.