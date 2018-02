Kassab vai ligar zona leste à rede de ciclofaixas Nos últimos dias de sua gestão, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) afirmou que planeja ligar a Ciclofaixa de Lazer da zona leste ao centro da cidade, onde já existe um circuito integrado com a região da Avenida Paulista, dos Parques do Ibirapuera, Villa-Lobos e do Povo e até com a Represa da Guarapiranga, na zona sul. A ideia é de que a nova conexão seja inaugurada ainda no fim deste ano ou no começo do ano que vem, já na gestão do novo prefeito, Fernando Haddad (PT).