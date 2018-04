Kassab usa Copa para negociar dívida O investimento em projetos viários para a Copa de 2014 virou moeda de troca do prefeito Gilberto Kassab (DEM) na renegociação da dívida de São Paulo com a União. Kassab pediu que o governo federal reduza de 9% para 6% a taxa de juros anual cobrada desde 2002. Como contrapartida, ele promete bancar a infraestrutura no entorno do estádio em Itaquera, zona leste da capital, que deve ser construído para a abertura do Mundial.