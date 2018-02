Kassab troca, de uma vez só, 9 dos 31 subprefeitos

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), trocou, de uma só vez, o comando de 9 das 31 subprefeituras da capital paulista. A mudança começará a valer a partir do dia 8 de agosto. Seis subprefeitos vão assumir postos em outras subprefeituras. Outros três foram afastados e passarão a ser assessores especiais da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras (SMSP), cujo titular, Ronaldo Camargo, saiu ontem em férias.

Entre os exonerados do cargo está o subprefeito da Mooca, coronel Rubens Casado. Ele administra a região do Pari, onde funciona a feirinha da madrugada. O comércio popular é alvo de investigações da Polícia Federal, a pedido do Ministério Público, por denúncias de cobrança de propina por vereadores do PR.

Kassab, que confirmou ter recebido cartas com denúncias do esquema irregular e encaminhado para investigação, procurou afastar ontem especulações de que a saída de Casado tenha a ver com as suspeitas de cobrança de propina. "Não (tem relação com a cobrança de propina). Ele (Casado) continua na subprefeitura", disse Kassab.

Rodízio. O prefeito considera a mudança de comando nas subprefeituras algo normal. "É um processo natural e rotineiro de rodízio e mudança de funções", afirmou.

As decisões - exoneração e nomeação - foram assinadas por ele e publicadas sábado no Diário Oficial da Cidade. Além de Rubens Casado, da Mooca, deixam o cargo de comando e passarão a assessores especiais da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras os subprefeitos Valdir Ferreira (Capela do Socorro), Geraldo Mantovani Filho (Pinheiros) e Sérgio Teixeira Alves (Santana) - que ficará no posto temporariamente. Em 29 de agosto, ele torna-se titular de Pinheiros.

O coronel da reserva da PM Marco Antonio Augusto foi nomeado subprefeito de Capela do Socorro. O tenente-coronel Márcio de Campos Verde, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Subprefeitura de Pirituba-Jaraguá, assumirá o cargo de chefia na mesma subprefeitura. E Almir Gonçalves Albuquerque, chefe de gabinete de Freguesia do Ó/Brasilândia, será subprefeito em Perus.

Outros subprefeitos apenas trocam de região: Sérgio Carlos Filho deixará Pirituba-Jaraguá e ficará na Mooca; Ademir Aparecido Ramos sairá de São Mateus e vai para Ermelino Matarazzo; José Francisco Giannoni trocará Jaçanã-Tremembé por Santana; José Guerra Júnior, Ermelino por São Mateus; e Izaul Segalla Junior, Perus por Jaçanã.

QUEM É QUEM

Rubens Casado

Mooca

Coronel da reserva da PM, foi o 1.º militar a assumir posto de chefia na gestão Kassab, em 2008. Antes, era chefe de gabinete na Mooca. Será assessor especial da Coordenação das Subprefeituras.

Sérgio Carlos Filho

Pirituba

É oficial da reserva da PM, formado em Direito e com pós-graduação em Segurança e Ordem Pública. Antes de assumir Pirituba, foi chefe de gabinete da Jaçanã/Tremembé e coordenador de Finanças em Perus. Assumirá a Mooca.

Sérgio Teixeira Alves

Santana/Tucuruvi

Coronel da reserva da PM e bacharel em Direito, assumiu em 2010. Será assessor especial até 29 de agosto, quando passa a comandar Pinheiros.

José Francisco Giannoni

Jaçanã/Tremembé

Coronel da reserva da PM, foi comandante da Academia Barro Branco e chefe de policiamento de trânsito da capital. Foi nomeado em junho de 2010. Assume, agora, Santana.

Geraldo Mantovani Filho

Pinheiros

Administrador de empresas e ex-prefeito de Águas de Lindoia, tem formação civil. Foi subprefeito de Santo Amaro na gestão Serra. Será assessor especial da Coordenação das Subprefeituras.

Valdir Ferreira

Capela do Socorro

Graduado em Ciências Físicas na USP, assumiu em 2006 e também é um dos últimos civis nas subprefeituras. Assim como Mantovani Filho, será assessor especial.

José Guerra Júnior

Ermelino Matarazzo

Coronel da reserva da PM e bacharel em Administração de Empresas, é um dos mais recentes a ocupar o cargo: foi nomeado há pouco mais de dois meses e já sai para São Mateus.

Ademir Aparecido Ramos

São Mateus

Oficial da reserva da PM, foi chefe de gabinete em M"Boi Mirim e Cidade Ademar. Assume o lugar de Guerra em Ermelino Matarazzo.

Izaul Segalla Junior

Perus

Coronel da reserva da PM e ex-comandante do Corpo de Bombeiros do interior do Estado. Já comandou a Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia e, agora, vai ficar à frente da Jaçanã/Tremembé.