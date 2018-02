Kassab só gasta 8,3% da verba contra enchentes e diz que SP está preparada

SÃO PAULO - Nem Estado nem Prefeitura. O Município também economizou a verba destinada ao combate de enchentes nos nove primeiros meses deste ano. Ontem, durante vistoria às obras de reconstrução das galeria de águas pluviais da Água Branca, na zona oeste, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) afirmou que demais intervenções previstas no Orçamento deste ano ficarão para 2012.

Apesar disso, disse que a cidade está "bem preparada" para enfrentar as chuvas do verão. "O importante é que o recurso está reservado. Agora, é uma questão de definir projeto, de fazer a licitação e depois fazer a obra. Temos a expectativa de que, em dois anos, teremos tudo solucionado em relação a todas as intervenções", disse.

Mas, segundo dados da execução orçamentária atual, a reserva de recursos mencionada por Kassab alcança apenas 22% do total previsto para o combate às enchentes na capital. E, dessa verba, só 8,3% foram gastos efetivamente - ou R$ 57,1 milhões de um total de R$ 683 milhões.

Os serviços mais prejudicados pelo baixo índice de investimentos estão relacionados à drenagem das águas das chuvas e à limpeza mecânica de córregos. Até áreas que comumente alagam, como a Bacia do Anhangabaú, no centro, não foram contempladas com obras neste ano.

Nem as obras da galeria da Rua Germaine Burchard, na Água Branca, zona oeste, ficarão prontas até o próximo verão, a tempo de evitar alagamentos em toda a região da Lapa.

A reconstrução do sistema, que aumentará em 50% a capacidade de escoamento de água, deve acabar após o próximo verão. Engenheiros da Subprefeitura da Lapa dizem que as galerias do bairro têm cerca de 50 anos. Parte delas já sofreu reparo por solapamento do asfalto e está degradada por ligações irregulares de esgoto.