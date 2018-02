Kassab se emociona ao lembrar os pais

Normalmente protocolar em seus pronunciamentos, o prefeito fez ontem uma fala mais emocionada e informal. "Aqui, agora, ainda estou na banguela, muito ligado com os problemas da cidade. Quando fico sem dormir, digo 'Calma Kassab, isso passa.'"

Depois, citou o poeta gaúcho Maria Quintana. "Eles passarão. Eu passarinho. O trabalho passa. Eu vou alçar outros voos, cantar em outros lugares." Kassab disse que agora vai alçar novos voos em sua carreira política. "Vou cantar em outra freguesia."

No discurso de despedida, Kassab disse ainda que precisava alertar seu sucessor de que o principal desafio a ser enfrentado seria a renegociação da dívida do Município com a União. / B.P.M., D.Z. e V.H.B