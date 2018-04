Kassab sanciona lei para construir Piritubão O prefeito Gilberto Kassab (PSD) sancionou ontem o projeto de lei que permite a construção do Piritubão, centro de eventos na zona norte de São Paulo. O local é a aposta para abrigar a Exposição Mundial, em 2020. A lei altera o zoneamento da área de 5 milhões de metros quadrados para permitir a construção de torres de hotéis, 11 pavilhões, centro de convenções, shopping center e terminal de ônibus. Pela lei, não há compromisso de que as melhorias viárias prometidas sejam concluídas antes do evento.