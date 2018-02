Kassab sanciona lei, mas relógios ficarão parados até 2012

Mesmo com a sanção, o projeto só deverá sair do papel de verdade em meados do ano que vem, às vésperas do período eleitoral em que Kassab tentará fazer seu sucessor. O próximo passo para o projeto é a abertura do processo de concorrência para a concessão, que ainda deve durar cerca de quatro meses.

Essa foi a primeira autorização feita pela Câmara para propaganda em espaço público desde que a Lei Cidade Limpa entrou em vigor, em janeiro de 2007. Além da publicidade, os relógios de rua vão ter obrigatoriamente informações sobre a qualidade do ar, do trânsito e câmeras de acesso remoto à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e à Guarda Civil Metropolitana (GCM).