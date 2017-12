Kassab sanciona IPTU maior de imóvel ocioso

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) sancionou ontem, de forma integral, a lei que prevê o aumento da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis vazios em São Paulo para até 15%. A partir de 2011, 420.327 imóveis que estão vazios na capital ficarão passíveis de serem sobretaxados. Se o proprietário não fizer nenhum uso do imóvel em cinco anos, a Prefeitura poderá fazer uma desapropriação com títulos da dívida pública. A lei será publicada hoje no Diário Oficial da Cidade.