Kassab repassa mais R$ 30 Mi para subsídio de ônibus A gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM) remanejou mais R$ 30 milhões que seriam destinados à construção de corredores de ônibus para pagar mais subsídios às empresas do transporte coletivo. A verba também saiu de projetos para a reforma dos Terminais Bandeira e Brasilândia e do monotrilho. Na sexta-feira passada, um repasse no mesmo valor já havia sido feito. Ao todo, o governo já ultrapassou o previsto no Orçamento de 2010 para os subsídios - a soma agora chega a R$ 420 milhões. A promessa de Kassab era de que em 2010 esses repasses não ultrapassariam R$ 350 milhões, já que a passagem teve reajuste em janeiro de R$ 2,30 para R$ 2,70. A Secretaria dos Transportes informou que o dinheiro foi transferido de obras que não demandam recursos neste momento e, por isso, não serão prejudicadas.