Kassab renova contrato emergencial de varrição O prefeito Gilberto Kassab (PSD) renovou ontem os contratos com as cinco empresas de varrição de São Paulo, uma semana antes do término. A medida emergencial tem objetivo de garantir a manutenção do serviço até o fim da licitação milionária que vai escolher as duas concessionárias responsáveis pela limpeza das ruas.