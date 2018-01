Kassab recua e mantém 5 refeições por dia em creches de SP

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), recuou e decidiu manter o número de refeições oferecidas às crianças atendidas por creches municipais. A Secretaria Municipal de Educação divulgou no início da noite desta quinta-feira, 17, uma nota informando que para "tranquilizar as famílias dos alunos", a Prefeitura decidiu manter o volume da merenda escolar.

A redução de cinco para quatro refeições passaria a valer na segunda-feira, 21, e seguiria as diretrizes de um novo contrato firmado na semana passada entre a Prefeitura e fornecedoras de merenda. O contrato previa o corte do café da manhã ou do jantar, dependendo do turno de funcionamento da creche.

Segundo a nota, as creches vão "manter a alternativa" de fornecimento de cinco refeições, "observados valores nutricionais recomendados e respeitadas as necessidades específicas dos alunos".

O texto diz ainda que a Prefeitura fará uma pesquisa com as famílias das crianças, diretores e equipes escolares sobre os hábitos alimentares dos estudantes. A partir do estudo, a Prefeitura promete implantar programas para suprir carências alimentares e combater a obesidade e a subnutrição.

Veja íntegra da nota:

Com o objetivo de tranquilizar as famílias dos alunos das creches diretas mantidas pela Prefeitura e como demonstração inequívoca da preocupação com a saúde e bem estar das crianças, a Secretaria Municipal de Educação resolveu adotar as seguintes medidas:

1. Manter a alternativa de fornecimento de cinco refeições diárias para as crianças, observados valores nutricionais recomendados e respeitadas as necessidades específicas dos alunos de cada unidade;

2. Realizar profunda pesquisa junto às famílias, diretores e equipes escolares para diagnosticar a situação alimentar das crianças no período de convivência com as famílias;

3. Divulgar amplamente os resultados da pesquisa e implantar programas, juntamente com outros órgãos da Prefeitura, para solucionar eventuais carências, incluindo informações sobre alimentação equilibrada e sua importância para o desenvolvimento das crianças, sem risco de obesidade ou subnutrição.

