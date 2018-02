Kassab quer diálogo contra barulho de obra O prefeito Gilberto Kassab (PSD) prometeu resolver a questão do barulho das obras noturnas do Metrô na base do diálogo. Como o Estado mostrou ontem, o problema - que ocorre em ao menos 6 das 11 estações que devem ser entregues até 2015 - foi parar no Ministério Público. "É uma obra pública e, por isso, está sujeita à legislação." Ele diz ter pedido ao secretário das Subprefeituras, Ronaldo Camargo, para se inteirar sobre o tema para que a Prefeitura possa identificar um modo de resolver o problema.