Kassab promete fim de alagamento no Ipiranga Ao vistoriar as obras de recapeamento da Av. Dr. Ricardo Jafet, no Ipiranga, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) prometeu ontem que a região não deve mais sofrer com enchentes. Segundo ele, assim que forem concluídas as trocas das galerias pluviais e a reforma do leito do Córrego Ipiranga, a via estará livre de alagamentos. Além de aumentar o leito do córrego ao longo da avenida de 9 metros para 13 metros, foram canalizados 1.500 metros. A canalização do trecho final de 70 metros deve ser concluída nos próximos meses. Kassab, porém, não definiu uma data.