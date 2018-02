Kassab promete doar hoje aumento de salário a hospital Com a repercussão negativa do aumento de seu salário, o prefeito Gilberto Kassab resolveu doar a soma dos reajustes que recebeu nos últimos cinco meses. O prefeito vai entregar hoje R$ 28 mil ao Hospital do Câncer, que é a diferença recebida desde fevereiro, quando um decreto legislativo possibilitou um salto de 62% no salário dele.