Kassab promete abrir Ciclofaixas de Lazer nos dias de semana até o fim do ano Até o fim do ano, as Ciclofaixas de Lazer da capital vão funcionar também durante a semana, uma vez por mês. O anúncio foi feito ontem de manhã pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD), na inauguração da Ciclofaixa Tiquatira, na zona leste.