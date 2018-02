Kassab pode ser processado por não executar metas Se não cumprir de forma integral as 223 propostas incluídas no Plano de Metas 2009-2012, o prefeito Gilberto Kassab poderá ser processado por improbidade administrativa no fim de seu segundo mandato. Isso porque a execução do plano virou lei aprovada em 2008 pela Câmara Municipal de São Paulo e sancionada pelo próprio Kassab. Foi a primeira proposta apresentada por entidades da sociedade civil acatada no Legislativo e no Executivo.