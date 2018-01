Kassab paga subsídio de ônibus com R$ 30 milhões de corredores

O valor equivale à metade da verba para novos corredores prevista no Orçamento municipal para este ano, que é de R$ 60 milhões. Até agora, o governo empenhou (comprometeu para gasto) R$ 1 milhão.

A Prefeitura gastou até julho os recursos reservados para o pagamento de subsídios de todo o ano. O governo municipal desembolsou R$ 359,8 milhões nos sete primeiros meses do ano com as compensações tarifárias. Esse gasto é necessário porque o valor arrecadado com a venda das passagens não cobre os custos das empresas de ônibus.

Segundo o Orçamento para 2010, deveriam ser depositados R$ 30 milhões por mês a título de compensação tarifária. Mas, logo em janeiro, foram gastos R$ 46,6 milhões, valor que se repetiu até julho, quando aumentou para R$ 79,8 milhões. A Prefeitura diz que a diferença seria coberta com o dinheiro arrecadado na licitação do mobiliário urbano, que está parada.