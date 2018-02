Kassab nega fraude na inspeção veicular

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou na sexta-feira procedimento investigatório criminal para apurar "eventuais condutas criminosas" praticadas por Kassab na adoção do programa de inspeção veicular. A Câmara Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos vai apurar se houve crime de responsabilidade e descumprimento da Lei de Licitações. O prefeito, no entanto, afirmou que não existe nenhuma novidade quanto à instauração do procedimento e que esse é apenas um desdobramento de outras ações que vinham do ano passado. Segundo ele, isso já era esperado.

"Esse inquérito já existe em outro âmbito e a Justiça já entendeu que as colocações do MPE eram inadequadas por ora", disse o prefeito em vistoria às obras da Praça Memorial 17 de Julho, em homenagem às vitimas do voo JJ3054, da TAM. Além de Kassab, o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge (PV), e Ivan Pio de Azevedo, ex-presidente da Controlar, também serão investigados pelo MPE. / MARIANA LENHARO