Kassab não dá prazo para melhoria em parques O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), afirmou que vai resolver os problemas dos parques municipais, apontados ontem em reportagem publicada no Estado. "Esses problemas que foram identificados serão corrigidos. O importante é que todos tenham a compreensão do quanto está aumentando o número de parques e o quanto a Prefeitura se esforça para fazer com que eles existam", afirmou.