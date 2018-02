Kassab muda o comando em nove subprefeituras de São Paulo

SÃO PAULO - prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), trocou de uma só vez o comando de nove das 31 subprefeituras da capital paulista. A mudança começa a valer a partir do dia 8 de agosto. Seis subprefeitos vão assumir postos em outras subprefeituras; três foram afastados e passarão a ser assessores especiais da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras (SMSP), cujo titular, Ronaldo Camargo, saiu nesta segunda-feira em férias.

Entre eles está o subprefeito da Mooca, coronel Rubens Casado. Kassab afastou especulações de que a saída dele tenha a ver com as suspeitas de cobrança de propina na Feirinha da Madrugada, na região administrada por Casado. "Não (tem relação com a cobrança de propina). Ele continua na Subprefeituras."

O prefeito ressaltou que a Prefeitura apenas colabora no combate ao crime, mas que a ação é trabalho para a polícia e não responsabilidade da administração municipal. Desde maio, no entanto, policiais militares pagos pela Prefeitura - através da Operação Delegada - atuam no feira, fiscalizando a venda de produtos ilegais, pirateados e a cobrança de taxas irregulares.

"Essa não é uma questão da Prefeitura. Ao contrário, ela foi convidada pelo governo federal para assumir o local e ajudar a eliminar o crime. A Prefeitura tem uma ação de reurbanização do local," disse Kassab, referindo-se ao projeto de shopping popular que promete levantar no espaço.

Para o prefeito, a troca de postos, publicada no Diário Oficial da Cidade sábado (23/7), é um procedimento normal na administração. "É um processo natural e rotineiro de rodízio e mudança de funções," disse.

DEIXAM O CARGO DE COMANDO

Exonerados (e nomeados assessores especiais da SMSP)

Rubens Casado - Subprefeito da Mooca

Valdir Ferreira - Subprefeito de Capela do Socorro

Geraldo Mantovani Filho - Subprefeito de Pinheiros

NOVOS SUBPREFEITOS

Márcio de Campos Verde - Assume Pirituba/Jaraguá

Sérgio Carlos Filho - Deixa Pirituba/Jaraguá e assume Mooca

Marco Antonio Augusto - Assume Capela do Socorro

Ademir Aparecido Ramos - Deixa São Mateus e assume Ermelino Matarazzo

José Francisco Giannoni - Deixa Jaçanã/Tremembé e assume Santana

José Guerra Júnior - Deixa Ermelino Matarazzo e assume São Mateus

Izaul Segalla Junior - Deixa Perus e assume Jaçanã/Tremembé

Almir Gonçalves Albuquerque - Assume Perus

Sérgio Teixeira Alves - Deixa Santana, fica como assessor especial e assume Pinheiros a partir de 29 de agosto