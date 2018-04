Kassab libera R$ 12 mi e garante Fórmula Indy em 2012

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) liberou hoje R$ 12 milhões para a realização da etapa de 2012 da Formula Indy em São Paulo. O aditivo no contrato com a Rede Bandeirantes de Televisão foi publicado hoje no Diário Oficial da Cidade. O governo espera que o evento movimente cerca de R$ 100 milhões na economia de serviços da cidade, principalmente em restaurantes e nas 41 mil vagas da rede hoteleira.

Se confirmada pela organização da Indy, a corrida ocorre pelo terceiro ano consecutivo na capital paulista. Nos últimos dois anos, porém, as chuvas prejudicaram o andamento das disputas, já que a pista improvisada no Anhembi, ao lado da Marginal Tietê, tem diversos pontos de alagamento.

Na prova realizada em 2011, a chuva interrompeu a prova, que deveria acontecer em um domingo. A corrida foi realizada em uma segunda-feira e teve grande impacto no trânsito. Em 2010, a primeira prova disputada no Brasil também causou transtorno no trânsito na região do Anhembi.

Parada garantida. Kassab também garantiu em portaria publicada hoje os três eventos que ocorrem na Avenida Paulista: a Festa do Ano Novo, a Corrida de São Silvestre e a Parada do Orgulho Gay.