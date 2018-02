Kassab libera mais R$ 60 milhões de subsídio a viações de ônibus O prefeito Gilberto Kassab (DEM) vai pagar mais R$ 60 milhões do orçamento às empresas de ônibus na forma de subsídios. O remanejamento da verba foi publicado ontem no Diário Oficial da Cidade. A maior parte do dinheiro - R$ 32 milhões - veio do excesso de arrecadação, mas também houve retiradas do orçamento de obras como as de monotrilhos, além de aquisição de imóveis para instalação de corredores de ônibus e implementação de motofaixas.