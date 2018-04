Kassab libera da inspeção por um ano carros transferidos para SP

Pelo menos 312 mil veículos licenciados na cidade de São Paulo estão livres da inspeção veicular ambiental neste ano. Em decreto publicado ontem no Diário Oficial da Cidade, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) isentou por um ano da vistoria carros, motos, ônibus e caminhões que foram transferidos de outros municípios para a capital paulista. No entanto, se a cidade de origem também tiver programa de inspeção similar, o proprietário deverá fazer o licenciamento passando pela fiscalização de emissão de poluentes e só depois efetuar a transferência.

O decreto de Kassab também dá outras isenções. Motoristas que conseguirem comprovar que só usam seu carro fora dos limites do Município e os que moram em outro Estado também foram liberados da vistoria, que neste ano custa R$ 44,36.

Frota. No ano passado, uma portaria do secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, já dispensava da inspeção por um ano os veículos transferidos de outras cidades. Com base na norma anterior, a Controlar (empresa responsável pela inspeção veicular ambiental) calculou que a frota de veículos participantes do programa seria reduzida em 12,19% - seriam cerca de 400 mil carros, motos, ônibus e caminhões a menos.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), de janeiro a outubro do ano passado foram realizadas 312.070 transferências para São Paulo. Cerca de 4,5 milhões de veículos devem passar por inspeção veicular neste ano.

Procurada, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente não soube informar qual seria o impacto da liberação dos veículos no programa de inspeção, que tem objetivo de melhorar a qualidade do ar.