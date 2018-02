Kassab indicou aliados em 2012

A maior parte dos envolvidos integrava a base de apoio de Kassab ou estava na aliança costurada pelo prefeito para concorrer nas eleições municipais de 2012. O quadro de conselheiros foi renovado porque, desde o início do ano, 16 secretários haviam saído da lista dos jetons.

No lugar deles, Kassab colocou aliados de diferentes vertentes, de evangélicos a líderes da Força Sindical e novos filiados ao seu partido, o PSD. Mas o partido que mais aparecia nos quadros das empresas municipais era o PSDB - destacando que Kassab apoiou José Serra (PSDB) para concorrer à Prefeitura.

Vários nomes da ala serrista do partido constavam na lista. Entre eles estavam os ex-secretários de Serra na Prefeitura Clóvis de Barros Carvalho e Manuelito Pereira Magalhães Júnior e o ex-governador Alberto Goldman. Outros exemplos eram o ex-secretário da Prefeitura e do governo estadual Francisco Vidal Luna, e o ex-assessor do Ministério da Saúde e amigo pessoal de Serra Benedito Nicotero Filho.