Kassab enfrenta protesto em reinauguração de biblioteca

SÃO PAULO - A aguardada reinauguração da Biblioteca Mário de Andrade nesta terça-feira, 25, foi marcada por protestos que levaram à detenção de três pessoas. No palco, fazendo o discurso de inauguração, além do prefeito Gilberto Kassab (DEM), estavam o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-governador José Serra (PDSB), a ministra da Cultura Ana de Hollanda (em sua primeira viagem oficial a São Paulo), o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil, o presidente da Câmara Municipal, José Police Neto (PSDB), e diversos secretários da prefeitura e do Estado.

Na plateia lotada, cerca de 40 manifestantes abriram caminho e começaram a gritar palavras de protesto contra o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3. "Kassab, ladrão, abaixa a condução" era uma das frases. Alguns deles foram retirados do local pela segurança do prefeito e houve agressões entre um segurança, o manifestante identificado como Rui Ferreira, de 30 anos, e o diretor do Centro Cultural da Juventude (CCJ), Leandro Benetti. Os três foram levados para o 3.º Distrito Policial (Campos Elísios). Benetti acusa Rui de tê-lo agredido "três ou quatro vezes" e Rui afirma ter sido empurrado no chão e levado um soco.

Também estavam lá grupos de moradores do Itaim Bibi, protestando com cartazes e apitos contra a venda, por parte da prefeitura, de um terreno de 20 mil metros quadrados que os moradores consideram patrimônio público. O mesmo grupo fez uma manifestação pela manhã na Praça da Sé, logo após a missa de aniversário da cidade, quando o prefeito deixava a cerimônia.

Os discursos sobre a biblioteca seguiram e, na saída, sob vaias, o prefeito afirmou que as manifestações eram "compreensíveis em uma democracia". "O que importa é que hoje é um dia de festa", desconversou.