Kassab: Doria terá minha contribuição para executar projetos em SP

Responsável por articular a aliança do PSD com o PMDB para a candidatura de Marta Suplicy e Andrea Matarazzo à Prefeitura de São Paulo, o ministro e ex-prefeito Gilberto Kassab afirmou que vai dar sua contribuição para o prefeito eleito, João Doria (PSDB), durante a gestão do tucano a partir do ano que vem.

"Estou à disposição para ajudá-lo, espero que seja um bom prefeito e ele terá minha contribuição para que possa executar os seus projetos na cidade", disse Kassab, fundador e líder nacional do PSD, em entrevista ao Broadcast Político, serviço de informação em tempo real da Agência Estado, após participar de evento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Kassab reforçou que não fazia referência de seu apoio a eventuais indicações de nomes para compor o governo do tucano. "É a contribuição que posso dar como pessoa, como cidadão. O partido (PSD) não vai criar nenhum obstáculo, os vereadores têm sua autonomia e tenho certeza que os bons projetos para a cidade serão apoiados pelos nossos vereadores", afirmou o ministro. A legenda do ex-prefeito elegeu quatro vereadores para a composição da Câmara a partir de 2017.

Perguntado sobre o desempenho da aliança que articulou, derrotada logo no primeiro turno, Kassab evitou apontar o que provocou a queda de Marta e Matarazzo durante o processo . "Tivemos uma eleição, numa eleição ganha um. Ganhou o João Doria", disse.