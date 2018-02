Kassab diz que retirada de lâmpadas é ilegal O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), classificou ontem como ilegal a retirada de lâmpadas de semáforos para consertar outros, conforme revelou reportagem do Estado. "Essa situação, ao que me parece, é ilegal. A secretaria precisa apurar para que seja aplicada a penalidade à empresa que presta serviços", disse. Kassab afirmou que as lâmpadas estão sendo substituídas por outras de LED.