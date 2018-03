Kassab diz que fogo pode ter sido provocado O prefeito Gilberto Kassab (PSD) afirmou ontem que há a possibilidade de que o incêndio na Favela Sônia Ribeiro tenha sido intencional. "Lá existe até a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado, como, aliás, foi identificado em outros casos", disse. Kassab citou o incêndio na Favela do Moinho, no centro, que, segundo ele, foi causado por uma pessoa com deficiência mental. "Isso acontece, infelizmente."