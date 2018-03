Kassab diz que em duas semanas via chegará ao centro Depois de também pedalar na Paulista, o prefeito Gilberto Kassab comemorou ontem o fato de a cidade agora ter 72 quilômetros de ciclofaixa. E anunciou que pretende ampliar o funcionamento dessas vias de lazer para um dia da semana. Mas não deu data certa. "A cidade já está se acostumando à ciclofaixa. A ciclofaixa isola a faixa. No futuro, a cidade vai exigir espaços isolados para a bicicleta. E estamos preparando esse futuro da cidade. É uma transição na cultura, no hábito", disse o prefeito.