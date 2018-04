Kassab diz que devolverá aumento como vereador

"Vi isso com naturalidade, na medida em que o Poder Judiciário entendeu que a Câmara Municipal errou. Se errou, tem de devolver", disse ontem o prefeito. Ele ressaltou que o aumento foi uma medida da Mesa Diretora da Câmara da época e não votada pelos parlamentares. " Com certeza (vou devolver) e já estou tomando as providências."

Kassab elogiou os moradores que propuseram a ação contra o aumento para os vereadores. "Estão de parabéns, porque se mostrou que eles estavam certos. Cumprimento os moradores e eles devem estar muito orgulhosos da ação. Vou devolver o mais rápido possível. Ganha a democracia."