Kassab diz desconhecer 'cinzinhas'

Questionado se há falta de agentes da própria CET para fazer a fiscalização em toda a cidade, Kassab afirmou que a Prefeitura utiliza da melhor maneira seu efetivo. "Colocamos à disposição o maior número possível de pessoas, na medida que nosso orçamento permite", afirmou.

Semáforo. O prefeito ainda lamentou a morte de duas pessoas em um acidente, anteontem, entre um carro e um ônibus, no cruzamento da Rua Diógenes com a Avenida Vereador José Diniz, no Campo Belo, zona sul - o semáforo estava quebrado.

O motorista do coletivo, Jonas Santana da Silva, de 26 anos, foi indiciado por homicídio doloso e preso após admitir à polícia que sabia do defeito. "Nada justifica um carro, em especial um ônibus, passar por um cruzamento sem parar."

De acordo com Kassab, a maioria dos problemas com semáforos se deve a quedas de energia. Ele afirma que a atual gestão vem trocando os equipamentos. / ARTUR RODRIGUES