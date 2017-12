Kassab destaca que foi inocentado pela Justiça de São Paulo

Em nota, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, destacou que foi “inocentado em todas as instâncias da Justiça de São Paulo” e afirmou “que está absolutamente tranquilo e entende que, se ainda há alguma dúvida, o Ministério Público tem de cumprir o seu dever constitucional”. “Trata-se, portanto, de apuração unilateral do Ministério Público para saber se há ou não necessidade de nova ação, pois, na condição de ministro de Estado, é natural que as instituições federais queiram dirimir dúvidas.” O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o prosseguimento de investigações para apurar se o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve envolvido em esquema de fraude na licitação envolvendo a empresa Controlar.

O ministro ressaltou estar à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e acredita que as decisões judiciais já proferidas, “que atestaram a sua inocência”, serão novamente reafirmadas no âmbito federal. “Ressaltamos que o programa de inspeção veicular implementado na cidade de São Paulo é fundamental para controlar a emissão de poluentes, que contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias, e teve a sua importância atestada por estudos da USP.”