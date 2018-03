"Havia pichação, pessoas apoiando acampamento na parede, amarrando as barracas e cobertores", disse o secretário municipal de Segurança Urbana, Edsom Ortega.

No segundo dia desde a desocupação, os moradores de rua foram para as Ruas Benjamin Constant e Senador Feijó, perto do Largo. / ARTUR RODRIGUES E JULIANA DEODORO