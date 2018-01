Kassab decreta calamidade pública em região do Jd. Romano

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), decretou nesta terça-feira, 2, estado de calamidade pública na região do Jardim Helena, na zona leste da capital. A informação será publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, que informa ainda existirem ruas alagadas em vários bairros da região.

A Subprefeitura de São Miguel administra a região, que engloba bairros como o Jardim Romano, Chácara Três Meninas, Vila das Flores, Jardim São Martino, Jardim Novo Horizonte, Vila da Paz, Jardim Santa Margarida, Vila Seabra, Jardim Noêmia, Vila Aimoré, Vila Itaim e Jardim Pantanal.

O decreto determina que os setores competentes devem adotar, de imediato, providências relativas "à realização de obras, contratação de serviços e compras necessárias, em caráter emergencial, pelo período de 90 dias."

A Secretaria Municipal de Habitação já cadastrou 5.829 famílias para serem retiradas da área de várzea do Rio Tietê nos bairros da região do Jardim Pantanal - que sofrem com alagamentos desde o início de dezembro. Outras 1.359 famílias estão recebendo o auxílio aluguel e 302 já se mudaram para apartamentos da CDHU em Itaquaquecetuba.