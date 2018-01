Kassab cria comissão para punir coveiros grevistas

Para a Prefeitura, o serviço tem caráter essencial e a falta de seus trabalhadores é passível de demissão - a paralisação foi suspensa na sexta-feira após proibição do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que fixou multa diária de R$ 60 mil.

Ontem, diretores do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (Sindsep) reuniram-se com uma comissão do governo e decidiram manter a suspensão da greve. Eles pedem aumento de 39,79% no salário-base - a Prefeitura oferece 15%. Durante a paralisação, famílias aguardaram até 54h por um enterro.