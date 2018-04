Kassab cria 7 vagas em conselhos. Com jetom de até R$ 6 mil O prefeito Gilberto Kassab (DEM) criou mais cinco vagas de conselheiros de administração e duas de conselheiros fiscais para a São Paulo Obras (SPObras), empresa da Prefeitura. Cada vaga no conselho administrativo - passam a ser 11 - dá a seu ocupante jetom de R$ 6 mil mensais, desde que ocorra ao menos uma reunião no período. No caso do fiscal, que fica com cinco, o benefício é de R$ 3 mil.