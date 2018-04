Kassab corta R$ 2,8 milhões de reforma da Praça Roosevelt

O corte equivale a 15% do orçamento previsto este ano para a reforma da praça, de R$ 18 milhões. Até o momento, nada foi gasto com a obra. Com isso, a verba da Virada Cultural será ampliada de R$ 5 milhões para R$ 7,8 milhões.

Os planos de revitalização da Roosevelt se arrastam há quase 10 anos. A obra está em fase de licitação. Segundo a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em dois anos.

Em dezembro passado, o governo informou que as obras começariam em junho. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se comprometeu a bancar 85% dos custos da reforma (R$ 34 milhões) e a Prefeitura, o restante. Os recursos remanejados ontem estavam na rubrica do BID. Questionada, a Secretaria Municipal de Planejamento afirmou que não houve transferência da verba do BID.

Segundo o órgão, a verba foi para "o pagamento de serviços da organização do evento, mas em momento algum essa "transferência" vai comprometer o orçamento e a continuidade nos serviços da Praça Roosevelt".