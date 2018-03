Kassab consegue aprovar gratificação para a GCM Após ter as pretensões barradas na terça-feira, o prefeito Gilberto Kassab conseguiu aprovar ontem quatro projetos na Câmara Municipal. As propostas concedem reajustes e gratificações a servidores municipais de níveis básico e médio, do Hospital do Servidor Público Municipal e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Todos seguem agora para a sanção do prefeito.