Kassab: apuração intensificada após denúncia do 'Estado' O prefeito Gilberto Kassab (PSD) diz que uma apuração sobre as irregularidades já era realizada após a inauguração do espaço. No entanto, não especificou a data exata em que a medida foi tomada. "Em função da matéria do jornal 'O Estado de S. Paulo' (publicada no dia 20), nós intensificamos a apuração", disse.