Kassab apresenta projeto da Nova Luz

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), apresentou na manhã desta quinta-feira, 11, a versão consolidada do Projeto Nova Luz, que prevê a requalificação de 45 quadras e duas praças da região, localizada no centro da capital paulista. A previsão é de que as obras comecem no ano que vem. O projeto possui cinco fases.

Entre os aspectos incorporados ao projeto, está a possibilidade de participação, que permite aos proprietários e comerciantes locais unirem-se e realizar as intervenções nos imóveis de uma quadra por conta própria, atendendo às diretrizes do projeto urbanístico, por meio da chamada implantação voluntária - inovação, aliás, sugerida pela população.

A primeira fase das intervenções se inicia logo após a concessão e deverá ser concluída ao final do quinto ano de concessão. A previsão é que a execução das obras de cada fase dure dois anos e meio.

O projeto consolidado de requalificação urbana da Nova Luz prevê ampliar em 65% o potencial construtivo da região, agregando cerca de 1 milhão de novas construções e viabilizando o aumento do potencial comercial e de serviços da região em cerca de 370 mil metros quadrados.

O projeto urbanístico prevê a criação de uma malha de ciclovia de 7,3 km de extensão, melhores acessos dos pedestres às estações de metrô e trem, alargamento das calçadas e acessibilidade universal.