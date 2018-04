Kassab anuncia plano de demolição do Minhocão

SÃO PAULO - O prefeito Gilberto Kassab anunciou na manhã desta quinta-feira, 6, o plano que prevê a demolição do Elevado Costa e Silva, popularmente chamado de Minhocão.

As medidas fazem parte das três novas operações urbanas anunciadas na semana passada, que buscam adensar áreas e incentivar o mercado imobiliário, principalmente nas regiões próximas a ferrovias, redefinindo a ocupação dos espaços urbanos.

Com a venda de potencial construtivo para os novos empreendimentos, a Prefeitura quer derrubar o Minhocão e abrir uma nova via estrutural de 12 km sobre a linha de trem entre os dois bairros - a ferrovia se tornaria subterrânea. No entanto, não há nem prazo nem custo estimado para essas obras. A única data divulgada pela Prefeitura é concluir até setembro de 2011 é o plano de trabalho dessas ações. Fora isso, Kassab também quer eliminar o Terminal Barra Funda, transferindo os serviços de transporte para a Lapa.

Para a Prefeitura, com a demolição do Elevado, a nova via expressa, onde hoje é uma ferrovia, vai amenizar impactos no trânsito e revitalizar a região. O Minhocão é considerado um dos responsáveis pela degradação do Centro, que concentra moradores de rua e usuários de droga. Além disso, o trânsito e a poluição visual também são fatores que contribuem para a depreciação do local.