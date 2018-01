Kassab anuncia mais de três mil casas para bairro alagado em SP

A Prefeitura de São Paulo vai construir mais de 3.000 moradias para abrigar famílias na região do Jardim Pantanal, na zona leste da cidade, que tiveram suas casas alagadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Gilberto Kassab em visita ao subprefeitura de São Miguel nesta segunda-feira, 28.

Kassab durante a visita à Subprefeitura de São Miguel Paulista. Foto: José Luís da Conceição/AE

Segundo a Prefeitura, a previsão é de entregar as unidades habitacionais nos próximos dois anos. A construção das moradias deve começar em seis meses. Serão atendidas também familiares de outras áreas que serão desapropriadas para instalação do Parque Várzeas do Tietê.

REVOLTA

Cerca de 100 moradores do bairro Jardim Romano realizaram neste domingo, 27, uma manifestação por causa das enchentes no local. Segundo a Polícia Militar, o protesto foi pacífico e os moradores estavam concentrados na Rua Manoel Félix de Lima. Dois helicópteros do Águia, da PM, estiveram no local para avaliar o protesto.

O Jardim Romano ficou alagado por duas semanas e os moradores da região tiveram que conviver com suas casas inundadas pela água da chuva e do esgoto. O problema no bairro começou após a tempestade do último dia 8.

Texto atualizado às 15 horas.